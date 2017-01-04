Вечером во вторник, 3 января, в театре "Габима" в Тель-Авиве состоялась торжественная церемония вручения Израильской спортивной премии. На церемонии присутствовала министр культуры и спорта Мири Регев.

В этом году Израильской спортивной премии были удостоены спортсмены, добившиеся наиболее значительных результатов: Ор Сасон – серебряная медаль чемпионаты Европы и бронзовая медаль Олимпиады 2016 года (дзюдо), Ярден Джерби – бронзовая медалистка Олимпиады 2016 года (дзюдо), Нили Блок – чемпионка мира по тайскому боксу, Эльянив Барда – капитан футбольного клуба "Апоэль" (Беэр-Шева), выигравшего в прошлом году чемпионат Израиля, Инбаль Пезаро – бронзовая медаль Паралимпийских игр (плавание) и другие.