Чемпион UFC подарил чемпионский пояс мальчику, победившему рак

В матче турнира UFC 207, состоявшемся в Лас-Вегасе, Коди Гарбрандт завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе, уверенно победив Доминика Круза.

Коди победил во всех 11 поединках в ММА.

После его победы в октагон вышел 10-летний Мэддакс Мейпл, которому боец и передал свой чемпионский пояс.

Боец сказал, что это мальчик из его родного города, который сильно помог ему в карьере. "Он из моего города. В пять лет Мэддакс заболел лейкемией, но вместе мы одолели болезнь. Я пообещал ему, что, если он выздоровеет, то я стану чемпионом UFC", - приводит слова спортсмена Metro.