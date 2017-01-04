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Спорт

Чемпион UFC подарил чемпионский пояс мальчику, победившему рак

время публикации: 08:54 | последнее обновление: 08:54 блог версия для печати фото
Чемпион UFC подарил чемпионский пояс мальчику, победившему рак

В матче турнира UFC 207, состоявшемся в Лас-Вегасе, Коди Гарбрандт завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе, уверенно победив Доминика Круза.

Коди победил во всех 11 поединках в ММА.

После его победы в октагон вышел 10-летний Мэддакс Мейпл, которому боец и передал свой чемпионский пояс.

Боец сказал, что это мальчик из его родного города, который сильно помог ему в карьере. "Он из моего города. В пять лет Мэддакс заболел лейкемией, но вместе мы одолели болезнь. Я пообещал ему, что, если он выздоровеет, то я стану чемпионом UFC", - приводит слова спортсмена Metro.

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