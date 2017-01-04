Уступая 0:3, "Арсенал" не проиграл в Борнмуте. "Суонси" получил нового тренера и выбрался с последнего места

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Англии. "Арсенал", проигрывая на 70-й минуте 0:3, сыграл вничью 3:3 с "Борнмутом". "Суонси" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" 2:1.

Борнмут - Арсенал (Лондон) 3:3

На 16-й минуте Станислас навесил. Чарли Дэниэлс обыграл Бельерина и открыл счет 1:0. Через 5 минут Каллум Уилсон реализовал пенальти 2:0.

На 58-й минуте Дэниэлс сделал передачу. Райан Фрейзер обыграл Бельерина и послал мяч в сетку 3:0.

На 70-й минуте Окслейд-Чемберлен направил мяч в центр штрафной. Жиру продлил передачу. Санчес нанес удар головой 3:1. На 76-й минуте Лукас Перес пробил в дальний угол 3:2.

На 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Саймон Френсис удален за опасную игру против Ремзи. Арбитр принял неоднозначное решение - комментатор сказал, "что вполне хватило бы и желтой".

На второй минуте компенсированного времени Джака делает длинный пас. Жиру бьет головой 3:3.

Кристал Пэлас (Лондон) - Суонси 1:2

Валлийцы проводили первый матч под руководством Пола Клемента, бывшего помощника Карло Анчелотти в "Баварии".

Победа позволила "лебедям" уйти с последнего места.

Стоук-Сити - Уотфорд 2:0