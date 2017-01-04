Судья врезался в игрока "Порту", а затем удалил его

В матче группового турнира португальского Кубка Лиги произошла сенсация. "Морейренше" победил "Порту" 1:0.

В чемпионате команды занимают диаметрально противоположные позиции. "Морейренше" находится в зоне вылета на 17-м месте (из 18 команд), а "Порту" на втором.

Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте. Отличился арендованный у "Спортинга" полузащитник Чика Жиральдес.

Эпизод, привлекший к матчу повышенное внимание, произошел на 79-й минуте. Судья Луиш Годинью бежал спиной вперед и врезался в полузащитника Данилу Перейру. А затем показал футболисту желтую карточку, которая оказалась второй. "Порту" остался в меньшинстве.

Португальские СМИ задаются вопросом: "За что удалили Данилу? И на основании чего?" А фанаты "драконов" уже окрестили Годинью худшим судьей в мире.

На 85-й минуте гости остались вдевятером - вторую желтую карточку получил Ясин Браими.

Видео странного эпизода можно посмотреть на YouTube.