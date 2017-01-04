105-летний велогонщик установил мировой рекорд

105-летний французский велогонщик (родился 26 ноября 1911 года) Робер Маршан установил мировой рекорд, сообщает ВВС.

Ветеран за один час преодолел 22 км 547 м. Это рекорд для возрастной категории свыше 105 лет.

В 2012 году Робер Маршан установил мировой рекорд для возрастной категории свыше 100 лет - 26.927 км за один час.

Робер Маршан был военнопленным во время Второй мировой войны. Ему довелось побывать в экзотических местах. Он работал водителем грузовика и на сахарных плантациях в Венесуэле, лесорубом в Канаде.