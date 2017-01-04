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Спорт

Лига чемпионов: израильтяне проиграли "Монако"

время публикации: 06:29 | последнее обновление: 06:29 блог версия для печати фото
Лига чемпионов: израильтяне проиграли "Монако"

В матче 11-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ирони" (Нагария) на своей площадке проиграл "Монако" 67:73.

Гости уверенно выиграли первую четверть и первую половину матча - 16:13 и 36:29. "Ирони" сократил отставание в третьей четверти 56:54.

На 31-й минуте Гейтс сравнял счет 56:56, затем Браун вывел хозяев вперед 59:56. Гейтс увеличил отрыв 61:56. За 2 минуты 18 секунд до финального свистка Шулер бросил из-за дуги и вывел "Монако" вперед 65:63.

Израильтяне сравняли, но бросок Шулера издали вновь выводит гостей вперед 68:66 (за 68 секунд до финальной сирены). Затем "Монако" увеличил отрыв.

"Ирони": Янси Гейтс (19 + 5 подборов), Ник Фауст (12 + 7 подборов), Гилберт Браун (10 + 6 подборов), Йонатан Скельдебранд (10 + 6 подборов)

"Монако": Зэк Райт (14 + 5 подборов), Джамал Шулер (14), Джон Брайант (14 + 11 подборов), Амара Си (12 + 5 подборов)

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