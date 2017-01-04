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Спорт

От инсульта скончался французский горнолыжник, олимпийский чемпион

время публикации: 11:03 | последнее обновление: 11:03 блог версия для печати фото
От инсульта скончался французский горнолыжник, олимпийский чемпион

2 января на 84-м году жизни скончался легендарный французский горнолыжник Жан Вуарне, олимпийский чемпион в скоростном спуске 1960 года, сообщает ВВС.

Он умер в больнице города Солланш.

Как сообщают местные СМИ, бывший спортсмен перенес инсульт.

Жан Вуарне был первым известным спортсменом, использовавшим металлические лыжи. Он одним из первых стал применять специальную стойку во время спуска.

Его именем назван всемирно известный бренд солнцезащитных очков (на турнире в Калифорнии он первым из горнолыжников использовал очки как предмет экипировки).

Жан Вуарне - бронзовый призер чемпионата мира 1958 года.

Жан Вуарне был одним из тех, кто способствовал развитию альпийского туризма во Франции и Швейцарии, он много сделал для развития курорта Авориаз.

В 1995 году бывший спортсмен пережил тяжелую трагедию - его жена и сын участвовали в ритуальном самоубийстве членов секты "Орден Солнечного храма".

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