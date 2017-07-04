Обзор матчей Лиги чемпионов

Первыми во второй отборочный тур Лиги чемпионов вышли чемпион Фарерских островов "Викингур" и чемпион Мальты "Хибернианс".

Трепка 89 (Косово) - Викнгур (Фарерские Острова) 1:4 (первый матч 1:2)

Хозяева на 33-й минуте остались в меньшинстве (счет был 0:0). За три минуты две желтые карточки заработал Блеранд Куртишай.

Два мяча в ворота хозяев забил Селви Ватнхамар, один - Сорин Анджел. Еще один мяч в свои ворота забил Перпарим Ислами.

У хозяев отличился Флоран Хасами.

Таллинн (Эстония) - Хибернианс (Мальта) 0:1 (0:2)

Гол на 88-й минуте забил Жорже Перейра.