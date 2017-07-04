Бывший игрок "Терека" помог венграм выйти в следующий раунд Лиги Европы

Первой командой, вышедшей во второй отборочный раунд Лиги Европы, стал венгерский "Видеотон". В ответном матче венгры сыграли вничью 3:3 с мальтийским клубом "Бальзан".

На своем поле "Видеотон" победил 2:0.

Обеими командами руководят сербские наставники. Мальтийцами - Марко Мичович, ранее тренировавший белградский ОФК. Венграми - Марко Николич, ранее возглавлявший молодежную сборную Сербии, "Партизан", словенскую "Олимпию".

У хозяев дублем отметился Боян Кальевич, ранее игравший в Узбекистане за "Металлург" (Бекабад). Один мяч на счету Альфреда Эффионга.

У гостей голы забили Криштиан Гереши, Марко Щепович (бывший игрок "Олимпиакоса", "Терека" и "Мальорки") и бывший защитник "Андерлехта" Роланд Юхас.