Бывший форвард "Бейтара" побил мировой рекорд

40-летний бывший форвард сборной Уругвая Себастьян Абреу подписал контракт с клубом одной из низших уругвайских лиг "Сентраль Эспаньол" и улучшил мировой рекорд - 29 переходов в другой клуб.

Это достижение внесено в "Книгу рекордов Гинесса", сообщает L`Equipe.

Большинство СМИ сообщают, что Абреу выступал за 24 клуба (аргентинское издание Clarin утверждает, что за 25).

Себастьян Абреу начал профессиональную карьеру в "Дефенсор Спортинг". Затем он выступал за "Сан-Лоренсо" (Аргентина), "Депортиво" (Ла-Корунья), "Гремио" (Бразилия), "Текос УАГ" (Мексика), "Насьональ" (Монтевидео), "Крус Асуль" (Мексика(, "Америка" (Мехико), "Дорадос де Синалоа" (Мексика), "Монтерерй", "Сан-Луис" (Мексика), "УАНЛ Тигрес"(Мексика), "Ривер Плейт", "Бейтар" (Иерусалим), "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян), "Арис" (Греция), "Ботафого" (Бразилия), "Фигейренсе" (Бразилия), "Росарио Сентраль" (Аргентина), "Аукас" (Колумбия), "Соль де Америка" (Парагвай), "Санта-Текла" (Сальвадор), "Бангу" (Бразилия).