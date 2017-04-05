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Спорт

После поражения от "Барселоны" 0:12 арестован тренер испанского клуба

время публикации: 09:40 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
После поражения от "Барселоны" 0:12 арестован тренер испанского клуба

После поражения от "Барселона В" 0:12 арестован тренер "Эльденсе" Филиппо ди Пьеро, сообщает The Guardian.

Его подозревают в коррупции и сдаче матча.

После этого поражения "Эльденсе" утратил шансы на сохранении места в Сегунде В (третья лига испанского футбола).

Нападающий Шейх Саад обвинил четырех игроков в сдаче матча.

12:0 - повторение рекорда Сегунды В. В 1993 году "Эстремадура" с таким же счетом разгромила "Портуэнсе".

В составе "Бапрселоны В" по три мяча забили Хесус Альфаро и Дани Ромеро. По одному - Херард Гумбо, Алекс Карбонель, Альберто Переа, Марк Кардона, Уилфрид Каптум и Начо Абеледо.

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