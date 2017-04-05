После увольнения Раньери "Лестер" одержал шестую победу подряд. МЮ едва не проиграл "Эвертону"

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии. "Лестер" обыграл "Сандерленд" 2:0. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном" 1:1.
Бернли - Сток-Сити 1:0
Лестер - Сандерленд 2:0
Действующий чемпион одержал шестую победу подряд после увольнения Клаудио Раньери. Победа позволила "Лестеру" подняться на 10-е место.
Уотфорд - Вест Бромвич 2:0
Манчестер Юнайтед - Эвертон (Ливерпуль) 1:1
"Красные дьяволы" едва ушли от поражения. Златан Ибрагимович на 4-й минуте компенсированного времени реализовал пенальти.