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Спорт

"Козлы" обыграли команду Таватхи, "деревенские парни" - "Баварию". "Музыканты" разгромили клуб "Газпрома"

время публикации: 12:14 | последнее обновление: 12:14 блог версия для печати фото
"Козлы" обыграли команду Таватхи, "деревенские парни" - "Баварию". "Музыканты" разгромили клуб "Газпрома"

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гамбург" 3:0, "Вердер" - "Шальке 04" 3:0. "Хоффенхайм" победил "Баварию" 1:0.

Боруссия (Дортмунд) - Гамбург 3:0

"Шмели" закрепились на четвертом месте.

Кельн - Айнтрахт (Франкфурт) 1:0

Талеб Таватха вышел в стартовом составе гостей. Он был заменен на 62-й минуте.

Единственный мяч на 53-й минуте забил бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Милош Йойич.

Вердер (Бремен) - Шальке 04 (Гильзенкирхен) 3:0

Хоффенхайм - Бавария (Мюнхен) 1:0

Победный гол на 21-й минуте забил Андрей Крамарич.

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