"Козлы" обыграли команду Таватхи, "деревенские парни" - "Баварию". "Музыканты" разгромили клуб "Газпрома"

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гамбург" 3:0, "Вердер" - "Шальке 04" 3:0. "Хоффенхайм" победил "Баварию" 1:0.
Боруссия (Дортмунд) - Гамбург 3:0
"Шмели" закрепились на четвертом месте.
Кельн - Айнтрахт (Франкфурт) 1:0
Талеб Таватха вышел в стартовом составе гостей. Он был заменен на 62-й минуте.
Единственный мяч на 53-й минуте забил бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Милош Йойич.
Вердер (Бремен) - Шальке 04 (Гильзенкирхен) 3:0
Хоффенхайм - Бавария (Мюнхен) 1:0
Победный гол на 21-й минуте забил Андрей Крамарич.