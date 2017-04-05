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Спорт

Чемпионат мира по хоккею: сборная Израиля проиграла китайцам и разгромила мексиканцев

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
Чемпионат мира по хоккею: сборная Израиля проиграла китайцам и разгромила мексиканцев

В Новой Зеландии стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В. В нем принимают участие сборные Китая, Израиля, Мексики, Новой Зеландии, КНДР и Турции.

В первом туре израильтяне проиграли сборной Китая 2:5. Счет по броскам 35:28 в пользу победителей.

Начало встречи получилось катастрофическим для наших хоккеистов. К исходу второй минуты китайцы вели в счете 2:0 (две шайбы были заброшены за 65 секунд).

За 20 секунд до первого перерыва Евгений Кожевников (Бат Ям) сократил отставание 1:2. За 39 секунд до второго перерыва Томер Ааронович (Ришон Дэвилз) сравнял счет. В третьем периоде китайцы трижды поразили ворота сборной Израиля.

Во втором туре (проходит сегодня) израильтяне разгромили сборную Мексики 6:2. Счет по броскам 33:27 в пользу победителей.

Нули на табло продержались до 31-й минуты. Затем израильтяне забросили три шайбы за 2 минуты 21 секунду. Отличились Рои Ааронович (Райс Мемориал), Илья Спектор (Кфар-Саба) и Даниэль Мазур (Маалот). На последней минуте второго периода гол забил Михаил Кожевников (Бат Ям).

В середине третьего периода мексиканцы забросили две шайбы за 77 секунд. Отличились Карлос Гомес (Мапачес Куаретеро) и Эктор Маюль (Пумас Дистрито Федерал).

Через 32 секунды Илья Спектор оформил дубль 5:2. На 56-й минуте дубль оформил Даниэль Мазур.

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