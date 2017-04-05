Великолепный удар через себя - кандидат на звание "Лучший гол года"

В матче 12-го тура чемпионата Мексики, в котором "Атлас" (Гвадалахара) сыграл вничью 3:3 с "Тихуаной", был забит гол, который называют кандидатом на "лучший гол года".

На 14-й минуте гости подали угловой. Колумбийский полузащитник Авилес Уртадо нанес удар через себя. Мяч попал в "девятку". Счет стал 1:1.

За две минуты до этого Матиас Алистица открыл счет 1:0.

На 38-й минуте Уртадо оформил "дубль" 1:2. Через 3 минуты Хосе Мадуэнья сравнял счет.

Затем соперники обменялись голами с пенальти. На 60-й минуте точно пробил Мильтон Каральо 2:3, на 65-й - Алистица 3:3.

На 71-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален Хорхе Ортис.

На 89-й минуте хозяева могли вырвать победу, но Алистица не реализовал пенальти.

Видео красивого гола можно посмотреть на Твиттере.