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Спорт

Теракт в питерском метро: один из погибших - чемпион России по рукопашному бою

время публикации: 18:59 | последнее обновление: 18:59 блог версия для печати фото
Теракт в питерском метро: один из погибших - чемпион России по рукопашному бою

В теракте в метро в Санкт-Петербурга погиб чемпион России по рукопашному бою Денис Петров, сообщает Life.

Его коллега сказал, что Денис ехал на тренировку.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Федеральные и региональные российские СМИ сообщали, что на этом взрывном устройстве были найдены генетические следы Джалилова.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. По состоянию на 5 апреля, 45 пострадавших остаются в больницах. Среди раненых одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

С 4 апреля в городе объявлен официальный трехдневный траур.

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