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Спорт

Попытка вратаря сыграть красиво привела к поражению "Реала"

время публикации: 14:47 | последнее обновление: 14:47 блог версия для печати фото
Попытка вратаря сыграть красиво привела к поражению "Реала"

В матче регулярного чемпионата MLS, в котором "Миннесота Юнайтед" победил "Реал" (Солт-Лейк-Сити) 4:2, вратарь гостей Ник Римандо допустил голевую ошибку.

На 62-й минуте 37-летний голкипер вышел за пределы штрафной и принял мяч грудью. Попытка сыграть красиво (как сказал комментатор "В стиле Мануэля Нойера") привела к ошибке. Мяч упал за спину голкипера. Кристиан Рамирес мяч перехватил и расстрелял пустые ворота. Счет стал 3:1.

На 4-й минуте Люк Маллхолланд открыл счет 0:1.

На 16-й минуте Кевин Молино сравнял счет 1:1. На 52-й минуте Карлос Рамирес вывел "Юнайтед" вперед 2:1. На 68-й минуте Йохан Венегас довел счет до крупного 4:1.

На 87-й минуте бывший спартаковец Юра Мовсисян установил окончательный счет 4:2.

Видео грубой ошибки и последовавшего гола можно посмотреть на официальном сайте MLS.

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