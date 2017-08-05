Мо Фара в шестой раз стал чемпионом мира. Усэйн Болт вышел в полуфинал

В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Первую золотую медаль завоевал британец Мо Фара в забеге на 10000 м.

Его результат 26 минут 49.51 с.

Мо Фара в шестой раз стал чемпионом мира.

Серебряную медаль завоевал Джошуа Чептегеи (Уганда), отставший от победителя на 0.43 с, бронзовую - Пол Тануи (Кения) (отставание 1.09 с).

Легендарный спринтер Усэйн Болт вышел в полуфинал на дистанции 100 метров. Его результат в предварительных забегах 10.07 с. Полуфинальные и финальный забеги состоятся сегодня вечером.