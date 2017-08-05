Фанатов варшавской "Легии" обвиняют в нападении на израильтян. Клуб все отрицает

2 августа во время товарищеского матча "Апоэль" (Петах-Тиква) - МКС (Цеханув), проходившего на поле отеля "Бонифацио" в Сухоцине группа хулиганов напала на сотрудников израильского клуба.

Пострадали два сотрудника клуба.

Представитель посольства Израиля в Польше Михаил Соберман сказал: "Мы работаем в контакте с представителями польского министерства спорта. Эта атака наносит удар по репутации Польши, тем более, что она произошла в годовщину Варшавского восстания и ликвидации варшавского гетто", сообщает sportowefakty.wp.pl.

Он добавил, что данные о том, что в атаке замешаны фанаты "Легии" посольство получило от представителей клуба и от журналистов, проводивших расследование инцидента.

На странице "Апоэля" в Facebook говорится: "После возвращения команды в отель, группа фашистов в масках, являющихся фанатами "Легии" (Варшава), ворвалась на футбольное поле и напала на наших сотрудников. Пострадали два человека".

В заявлении "Легии" говорится, что после ознакомления с обстоятельствами дела и беседами с представителями МКС нет оснований утверждать, что в инциденте замешаны фанаты клуба.

Заявление опубликовано на официальном сайте варшавского клуба.