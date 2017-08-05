Мбаппе получил травму. Проигрывая дважды, "Монако" победил "Тулузу"

Стартовал чемпионат Франции. "Монако" одержал победу над "Тулузой" 3:2. По ходу матча действующий чемпион проигрывал 0:1 и 1:2.

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш (Каррильо, 54), Лемар, Фалькао (Тилеманс, 87), Мбаппе (Сен-Максимен, 75)

"Тулуза": Лафон, Яго, Жюльен, Мубандже, Аду, Дурмаз (Саного, 73), Блен, Машаш (Сомалиа, 55), Сангаре (Бодижер, 63), Делор, Жан

На 7-й минуте гости подали угловой. Навес на линию штрафной. Делор грудью сбросил мяч в штрафную. Зинедин Машаш слету пробил в дальний нижний угол 0:1.

На 28-й минуте после подачи углового забили монегаски. Джемерсон голоовой переправил мяч в сетку 1:1.

На 52-й минуте гости перехватили мяч в центре поля. Дюрмаз прошел по флангу и прострелил. Энди Делор метров с 20 пробил точно в нижний угол 1:2.

На 58-й минуте следует навес во вратарскую. Фалькао головой отправил мяч в сетку 2:2. На 70-й минуте хозяева подали штрафной. Камиль Глик с линии вратарской забил победный гол.

На 75-й минуте получил травму и был заменен Килиан Мбаппе.