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Спорт

Пока без Неймара: ПСЖ обыграл "Амьен"

время публикации: 20:41 | последнее обновление: 20:41 блог версия для печати фото
Пока без Неймара: ПСЖ обыграл "Амьен"

В матче первого тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" победил "Амьен" 2:0. Неймар в матче участия не принимал, так как клуб пока не получил его международный трансферный лист.

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва (Кимпембе, 46), Кюрзава, Маркиньюс, Тиагу Мотта (Матюиди, 67), Пасторе, Верратти, Рабьо, Кавани (Гонсалу Гедеш, 86), Ди Мария

"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Сиссоко, Гуано, Эль-Хаджам, Монкондюи, Ндомбеле (Шаррье, 57), Фофана, Манзала (Бурго, 69), Койта (Лабо, 77)

На 42-й минуте Дани Алвес направил мяч в штрафную. Кавани принял мяч бедром, пробросил мимо двух защитников и пробил в дальний нижний угол 1:0.

На 80-й минуте Кавани вышел один на один и сделал передачу. Пасторе поразил пустой угол ворот 2:0.

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