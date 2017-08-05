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Спорт

Взвешивание в Лос-Анджелесе: Василий Ломаченко тяжелее Мигеля Марриаги

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото
Василий Ломаченко тяжелее Мигеля Марриаги

Сегодня (по иерусалимскому времени примерно в пять утра 6 августа) в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO.

Накануне состоялась церемония взвешивания. Украинец Василий Ломаченко весит 59 кг, колумбиец Мигель Марриага - 58.9.

Украинский боксер будет в третий раз защищать титул. Ранее он победил Николаса Уондерса и Джейсона Сосу.

Украинец является фаворитом поединка, так как колумбийца многие считают крепким середняком, которому повезло получить право сразиться за чемпионский пояс. Правда, эксперты отмечают его хороший удар правой - 21 поединок из 25 он завершил, нокаутировав соперников.

Это будет третья попытка Маррьяги стать чемпионом мира. В 2015 году он проиграл бой за пояс WBA Николасу Уолтерсу (по очкам, но победа ямайского бойца была очень убедительной). В апреле Мигель претендовал на пояс WBO в полулегком весе (им ранее владел Ломаченко), но по очкам проиграл мексиканцу Оскару Вальдесу.

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