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Спорт

Кубок Европы: венгры разгромили израильтян

время публикации: 06:38 | последнее обновление: 06:38 блог версия для печати фото
Кубок Европы: венгры разгромили израильтян

В матче третьего тура второго этапа Кубка Европы ФИБА "Бней Герцлия" на своей площадке проиграл венгерскому клубу "Керменд" 70:87.

Израильтяне отлично начали матч. После 10 минут 21:12. Но провалили вторую четверть 14:30. После 20 минут 35:42, 30 - 52:67.

"Бней Герцлия": Джефф Эдриен (14 + 5 подборов), Ор Леуми (12), Торин Грин (10)

"Керменд": Шаба Ференц (26), Терри Аллен (15 + 5 подборов), Джордан Лавридж (13), Лензель Смит (13 + 10 подборов + 5 передач), Пэрриш Пэтти (10 + 8 подборов + 11 передач)

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