Кубок Европы: венгры разгромили израильтян

В матче третьего тура второго этапа Кубка Европы ФИБА "Бней Герцлия" на своей площадке проиграл венгерскому клубу "Керменд" 70:87.
Израильтяне отлично начали матч. После 10 минут 21:12. Но провалили вторую четверть 14:30. После 20 минут 35:42, 30 - 52:67.
"Бней Герцлия": Джефф Эдриен (14 + 5 подборов), Ор Леуми (12), Торин Грин (10)
"Керменд": Шаба Ференц (26), Терри Аллен (15 + 5 подборов), Джордан Лавридж (13), Лензель Смит (13 + 10 подборов + 5 передач), Пэрриш Пэтти (10 + 8 подборов + 11 передач)