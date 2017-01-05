Чемпионат мира: американцы выходят в финал, победив россиян в серии буллитов

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Первым финалистом турнира стала сборная США, победившая россиян в серии буллитов 4:3.

В финале американцы сыграют со сборной Канады, победившей шведов 5:2.

На 12-й минуте Кирилл Капризов (Салават Юлаев) прорвался на "пятачок" и открыл счет 0:1.

За 55 секунд до первого перерыва Клейтон Келлер (Бостонский университет) бросил с острого угла. Шайба от вратаря отскочила в сетку 1:1.

На 22-й минуте Денис Гурьянов (Тексас Старз) добил шайбу в сетку 1:2.

На 31- минуте Люк Кунин (Университет Висконсина) реализовал численное преимущество 2:2. На 36-й минуте Колин Уайт (Колледж Бостона) бросает. После рикошета шайба оказалась в сетке 3:2.

На 46-й минуте Келлер не реализовал буллит.

На 47-й минуте Денис Гурьянов вышел один на один 3:3.

Победный буллит забросил Трой Терри (Университет Денвера).