Боец ММА, раненый в Москве, опознал одного из нападавших

Боец ММА Расул Мирзаев, госпитализированный после нападения, опознал одного из преступников, сообщает РЕН ТВ.

В нападении на спортсмена подозревается некий Камиль А., с которым Мирзаев поссорился из-за девушки.

В ночь на 31 декабря трое неизвестных напали на Мирзаева. В него выстрелили из травматического пистолета и избили бейсбольной битой.

Расул Мирзаев - чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой — 4".

Боец ММА в 2012 году был осужден за убийство студента Ивана Агафонова в августе 2011 года.