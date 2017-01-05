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Евролига: "Маккаби" едва не проиграл команде Дэвида Блатта, ведя в счете "+17"

время публикации: 23:15 | последнее обновление: 23:15 блог версия для печати фото
Евролига: "Маккаби" едва не проиграл команде Дэвида Блатта, ведя в счете "+17"

В матче 16-го раунда группового турнира Евролиги УЛЕБ тель-авивский "Маккаби" одолел "Дарюшафаку" 93:92.

"Желтые" мощно начали матч и отлично провели первую половину встречи. После 10 минут 29:14, 20 - 53:36.

Но в третьей четверти "Маккаби" растерял преимущество. Турки сравняли счет 65:65. После 30 минут в счете ведет команда Дэвида Блатта 71:67.

Но в последней четверти "Маккаби" сумел вернуть преимущество и вырвать победу.

"Маккаби": Сонни Уиммз (24 + 5 подборов + 8 передач), Виктор Радд (13), Майк Зирбс (13), Ди Джей Сили (12), Эндрю Гаудлок (10)

"Дарюшафака": Уилл Клайберн (17 + 8 подборов), Брэд Уонамейкер (16 + 8 передач), Анте Зизич (14 + 9 подборов), Джеймс Андерсон (13 + 6 подборов), Эдриен Моэрман (11 + 5 подборов), Скотти Уилбекин (10)

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