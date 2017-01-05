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Спорт

Умер легендарный канадский хоккеист, последний из бостонской Kraut Line

время публикации: 10:23 | последнее обновление: 10:23 блог версия для печати фото
Милт Шмидт и Бобби Орр

4 января на 99-м году жизни скончался легендарный хоккеист и тренер "Бостон Брюинз" Милт Шмидт, член Хоккейного зала славы, сообщает официальный сайт НХЛ.

Милт Шмидт был последним из легендарной тройки "мишек" Kraut Line - Вуди Дюмарт - Милт Шмидт - Бобби Бауэр, и последним игроком из состава "Брюинз", завоевавшего Кубок Стэнли в 1939 и 1941 годах.

Милт выступал в "Бостон Брюинз" в 1936-42 и 1946-55 годах. В 1942-45 годах он служил в ВВС.

Милт Шмидт четыре раза выигрывал с "Бостоном" Кубок Стэнли (дважды как игрок, и дважды как тренер). Он четыре раза принимал участие в Матче всех звезд НХЛ.

В 1940 году он стал лучшим бомбардиром лиги, а в 1941 завоевал Харт Трофи.

По окончании карьеры игрока Милт Шмидт стал тренером. Он тренировал "Бостон Брюинз" и "Вашингтон Кэпиталз".

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