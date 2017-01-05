5 января 2017 г.
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Дерби Лондона: "Тоттенхэм" победил "Челси". Алли забил два мяча

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 07:18 блог версия для печати фото
Дерби Лондона: "Тоттенхэм" победил "Челси". Алли забил два мяча

В центральном матче 20-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Челси" 2:0. Оба мяча забил Деле Алли.

"Шпоры" прервали впечатляющую серию "аристократов" из 13 побед.

"Челси" занимает первое место, опережая "Ливерпуль" на 5 очков. "Тоттенхэм" вышел на третье место, отставая от "красных" на 2 очка.

"Тоттенхэм": Льорис, Фертонген, Алдервейрелд, Дайер, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Алли (Сиссоко, 86), Роуз, Кейн (Сон Хын Мин, 90)

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Батшуайи, 85), Канте (Фабрегас, 79), Матич, Алонсо (Виллиан, 65), Педро, Диегу Коста, Азар

На 45-й минуте Эриксен навесил. Алли головой отправил мяч в верхний угол 1:0. На 54-й минуте Эриксен навсил на линию вратарской. Алли нанес удар головой 2:0.

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