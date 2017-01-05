5 января 2017 г.
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Спорт

Криштиану Роналду установил рекорд. Состав сборной УЕФА

время публикации: 20:24 | последнее обновление: 20:24 блог версия для печати фото
Криштиану Роналду установил рекорд. Состав сборной УЕФА

На официальном сайте УЕФА опубликована сборная, составленная в результате голосования болельщиков.

Криштиану Роналду улучшил собственный рекорд, попав в команду в 11-й раз. Лионель Месси включался в эту символическую сборную 8 раз.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Турин, Италия).

Защитники: Серхио Рамос ("Реал", Мадрид, Испания), Херард Пике ("Барселона", Испания), Жером Боатенг ("Бавария", Мюнхен, Германия), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Турин, Италия).

Полузащитники: Андрес Иньеста ("Барселона", Испания), Тони Кроос ("Реал", Мадрид, Германия), Лука Модрич ("Реал", Мадрид, Хорватия).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Криштиану Роналду ("Реал", Мадрид, Португалия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Мадрид, Франция).

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