Криштиану Роналду установил рекорд. Состав сборной УЕФА

На официальном сайте УЕФА опубликована сборная, составленная в результате голосования болельщиков.
Криштиану Роналду улучшил собственный рекорд, попав в команду в 11-й раз. Лионель Месси включался в эту символическую сборную 8 раз.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Турин, Италия).
Защитники: Серхио Рамос ("Реал", Мадрид, Испания), Херард Пике ("Барселона", Испания), Жером Боатенг ("Бавария", Мюнхен, Германия), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Турин, Италия).
Полузащитники: Андрес Иньеста ("Барселона", Испания), Тони Кроос ("Реал", Мадрид, Германия), Лука Модрич ("Реал", Мадрид, Хорватия).
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Криштиану Роналду ("Реал", Мадрид, Португалия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Мадрид, Франция).