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Спорт

Уимблдон: Виктория Азаренко победила Елену Веснину

время публикации: 17:53 | последнее обновление: 17:53 блог версия для печати фото
Уимблдон: Виктория Азаренко победила Елену Веснину

Во втором круге Уимблдона словачка Доминика Цыбулкова победила американку Дженнифер Брэйди 6:4, 6:4.

В следующей встрече словацкая теннисистка встретится с хорваткой Аной Конюх, победившей румынку Ирину-Камелию Бегу 7:6, 2:6, 6:3.

Чешка Кристина Плишкова неожиданно уступила гречанке Елене Саккари (101-й ракетке мира) 7:6, 4:6, 4:6. Победа может помочь греческой теннисистке побить личный рекорд - 87-е место в рейтинге WTA.

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко победила россиянку Елену Веснину 6:3, 6:3.

В следующем матче белорусская спортсменка встретится с британкой Хизер Уотсон, обыгравшей латвийскую теннисистку Анастасию Севастову 6:0, 6:4.

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