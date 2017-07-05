Уимблдон: Виктория Азаренко победила Елену Веснину

Во втором круге Уимблдона словачка Доминика Цыбулкова победила американку Дженнифер Брэйди 6:4, 6:4.
В следующей встрече словацкая теннисистка встретится с хорваткой Аной Конюх, победившей румынку Ирину-Камелию Бегу 7:6, 2:6, 6:3.
Чешка Кристина Плишкова неожиданно уступила гречанке Елене Саккари (101-й ракетке мира) 7:6, 4:6, 4:6. Победа может помочь греческой теннисистке побить личный рекорд - 87-е место в рейтинге WTA.
Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко победила россиянку Елену Веснину 6:3, 6:3.
В следующем матче белорусская спортсменка встретится с британкой Хизер Уотсон, обыгравшей латвийскую теннисистку Анастасию Севастову 6:0, 6:4.