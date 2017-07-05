Омри Каспи продолжит карьеру в "Голден Стэйт Уорриорз"

Израильский форвард продолжит карьеру в "Голден Стэйт Уорриорз". Омри Каспи подпишет с чемпионом НБА однолетний контракт, сообщает Sportando.

Омри Каспи - легкий форвард.

В 2009 году он был выбран на драфте НБА под номером 23.

С 2009 года играет в лучшей баскетбольной лиге мира. Выступал за клубы "Сакраменто Кингз", "Нью-Орлеан Пеликанз", "Кливленд Кавальерз", "Хьюстон Рокитс", "Миннесота Тимбервулвз".

Омри Каспи ни разу не участвовал в плэй-офф НБА. Если он удержится в составе "воинов", то в следующем сезоне наверняка сыграет - "Голден Стэйт" в трех последних сезонах в финалах НБА трижды играл с "Кливленд Кавальерз" и дважды победил.

Омри Каспи сыграл в НБА 463 матча, 136 - в стартовой пятерке. Среднестатистические показатели - 8.5 + 4.2 подбора + 1.2 передачи +0.7 перехвата + 0.2 блок-шота за матч.