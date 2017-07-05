Уимблдон: Йони Эрлих и Дуди Села проиграли. Скандал с Медведевым

В матчах первого круга парного разряда Уимблдона проиграли все израильские участники - и Йони Эрлих, и Дуди Села.

Йони Эрлих и Трит Конрад Юи (Филиппины) проиграли в упорной борьбе Ивану Додигу (Хорватия) и Марселю Гранольерсу (Испания) 6:7, 3:6, 7:6, 7:6, 4:6.

Напомним, в одиночном разряде Дуди Села в первом матче обыграл Марселя Гранольерса.

Дуди Села и Андре Са (Бразилия) проиграли Николасу Монро (США) и Артему Ситаку (Новая Зеландия) 6:3, 6:3, 5:7, 6:7, 3:6.

В матче второго круга одиночного разряда россиянин Даниил Медведев проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6. По ходу матча россиянин требовал заменить судью. А после поражения достал кошелек и стал бросать монетки по направлению к судейской вышке.