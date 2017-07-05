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Спорт

Чемпион Израиля сохранил лидеров

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
Чемпион Израиля сохранил лидеров

Столичный "Апоэль" продлил контракты с Теренсом Кинси и Джеромом Дайсоном, сообщает официальный сайт клуба.

Оба американских баскетболиста были лидерами "красных" в прошлом сезоне, когда иерусалимский клуб стал чемпионом Израиля.

Джером Дайсон был признан самым ценным игроком Финала четырех чемпионата Израиля 2017 года.

Защитник/ разыгрывающий не был выбран на драфте 2010 года. Он начал профессиональную карьеру в "Тулсе". В 2012-13 годах Дайсон выступал за холонский "Апоэль". Затем он выступал в Италии, а в 2016 году вернулся в Израиль - в столичный клуб.

Теренс Кинси играет в "Апоэле" с 2016 года. Ранее он выступал за "Мемфис Гриззлиз", "Фенербахче" (двукратный чемпион Турции), "Кливленд Кавальерз", "Анадолу Эфес" (чемпион Турции), "Партиза" (чемпион Сербии 2014 года), "Пезаро", "Уникаху", "Нижний Новгород", "Црвену Звезду" (чемпион Сербии 2016 года и чемпион Адриатической лиги 2016 года).

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