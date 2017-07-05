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Спорт

Бывший игрок "Бней Йегуды" забил гол в матче Лиги чемпионов: результаты игр

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
Бывший игрок "Бней Йегуды" забил гол в матче Лиги чемпионов: результаты игр

Завершился первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Во второй этап вышли валлийский "Зе Нью Сэйнтс", армянский "Алашкерт" и североирландский "Линфилд".

Европа (Гибралтар) - Зе Нью Сэйнтс (Уэльс) 1:3 (дополнительное время) (первый матч 2:1)

На 37-й минуте бывший защитник "Эспаньола" Иван Мойя забил мяч в свои ворота. На 41-й минуте отличился Скотт Куигли (он же на 104-й минуте забил победный гол).

На 53-й минуте гол, переведший матч в овертайм, забил бывший игрок "Портсмута" и "Бней Йегуды" Лайам Уокер.

На 58-й минуте были удалены два игрока хозяев - бывший полузащитник мадридского "Атлетико" Алекс Куильо и Кике Гомес.

Санта-Колома (Андорра) - Алашкерт (Армения) 1:1 (0:1)

На 28-й минуте Урош Ненадович открыл счет 0:1.

На 63-й минуте Ильдефонс Лима, имеющий опыт выступлений в Италии и Швейцарии, сравнял счет 1:1.

Ла Фиорита (Сан-Марино) - Линфилд (Северная Ирландия) 0:0 (0:1)

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