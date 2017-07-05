ХХ Маккабиада стартует в Иерусалиме

Завтра, 6 июля, на стадионе "Тедди" в Иерусалиме состоится церемония открытия ХХ Маккабиады. В Израиль прибыли около 10 тысяч спортсменов и 22 тысячи болельщиков из 80 стран мира.

Самые многочисленные делегации прибыли из Австралии, Аргентины, Уругвая и Парагвая.

Стоит отметить, что среди сборных участниц есть и довольно экзотические: Албания (один теннисист Грид Воштина), Барбадос (два гольфиста), Каймановы острова (четыре спортсмена), Кюрасао (пловчиха и игрок в сквош), Доминиканская республика (фехтовальщица Юлиана Литман), Гибралтар (20 человек), Суринам (дзюдоист Игаль Копински, участник олимпиады в Рио-де-Жанейро).

4 июля по инициативе министерства алии и интеграции в столичной гостинице "Рамада Ренессанс" состоялся праздничный приём "Добро пожаловать!" для 1000 участников ХХ Маккабиады. Их приветствовала министр алии и интеграции Софа Ландвер, которая не только пожелала всем спортивных удач и побед в предстоящих соревнованиях, но и подчеркнула, что "министерство всегда уделяет внимание вопросу интеграции спортсменов-репатриантов и продолжает оказывать финансовую и социальную поддержку этой группе олим". Министр сообщила, что накануне открытия ХХ Маккабиады, по решению министерства алии и интеграции были изменены определенные критерии льгот, что усилит поддержку тех участников ХХ Маккабиады, которые примут решение о репатриации в Израиль.

Так, в рамках дополнительной поддержки спортсмены - участники ХХ Маккабиады, которые совершат репатриацию до 31 декабря 2018 года, получат содействие ведомства при открытии частного бизнеса, в изучении языка, трудоустройстве, получении высшего образования. В рамках обновленной программы содействия первым 25-ти спортсменам, принявшим участие в Маккабиаде и подавшим заявку на репатриацию, будет увеличен период выплаты ежемесячной помощи (в размере 1000 шек.) для спортсменов-репатриантов с 12 до 24 месяцев включительно.

Во время праздничного вечера спортсмены - участники ХХ Маккабиады смогли получить консультации сотрудников ведомства и информационные брошюры министерства алии и интеграции на 5 языках.