Руководство "Маккаби" не рассчитывает на Галя Мекеля

Руководство тель-авивского "Маккаби" сообщило разыгрывающему Галю Мекелю, что в следующем сезоне на него не рассчитывает.

Агент баскетболиста Мишко Ражнатович сообщил в своем твитер-аккаунте, что у Галя действующий контракт с "Маккаби" и он намерен побороться за место в составе тель-авивского клуба.

Галь Мекель был игроком тель-авивского "Маккаби" в 2008-10 году (на весь срок был отдан в аренду галилейскому "Апоэлю", за который играл также в 2010-11 годах и стал чемпионом Израиля в 2011 году). Он вернулся в клуб в 2016 году.

В 2013 году он стал чемпионом Израиля в составе хайфского "Маккаби".

Галь Мекель стал вторым израильским баскетболистом в НБА. Он выступал за клубы "Даллас Мэверикс" и "Нью-Орлеанс Пеликанс".

Также он играл за "Бенеттон", "Нижний Новгород" и "Црвену Звезду".