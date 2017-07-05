"Барселона" договорилась о продлении контракта с Лионелем Месси

Руководство "Барселоны" договорилось о продлении контракта с главной звездой клуба, Лионелем Месси, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Все условия сделки уже согласованы.

Церемония торжественного подписания контракта состоится в ближайшее время.

Испанские СМИ писали, что сумма отступных за 30-летнего аргентинца составит 300 миллионов евро.

Лиоель Месси выступает в основной команде "Барселоны" с 2004 года. Он пять раз признавался лучшим футболистом мира.

Лионель Месси - восьмикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов.