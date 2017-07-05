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Спорт

На Прикарпатье состоялся необычный чемпионат мира по футболу. Сборная Израиля проиграла во всех матчах

время публикации: 12:51 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
На Прикарпатье состоялся необычный чемпионат мира по футболу. Сборная Израиля проиграла во всех матчах

На Прикарпатье состоялся Шестой чемпионат мира по футболу среди команд украинской диаспоры, в котором приняли участие 8 сборных, представляющих 11 стран, в том числе и сборная Израиля.

В турнире сыграли сборные Молдовы, Израиля, Польши, Испании, Беларуси, Румынии, Балтии (Латвия, Эстония и Литва) и Украинской Европы (Австрия и Германия).

Матчи проходили в Богородчанах и Надворной (районные центры Ивано-Франковской области).

В групповом турнире израильтяне проиграли Молдове 0:5, Балтии 1:5 и Польше 1:2.

В четвертьфинале сборная Израиля проиграла сборной Украинской Европы 1:6.

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