На Прикарпатье состоялся необычный чемпионат мира по футболу. Сборная Израиля проиграла во всех матчах

На Прикарпатье состоялся Шестой чемпионат мира по футболу среди команд украинской диаспоры, в котором приняли участие 8 сборных, представляющих 11 стран, в том числе и сборная Израиля.

В турнире сыграли сборные Молдовы, Израиля, Польши, Испании, Беларуси, Румынии, Балтии (Латвия, Эстония и Литва) и Украинской Европы (Австрия и Германия).

Матчи проходили в Богородчанах и Надворной (районные центры Ивано-Франковской области).

В групповом турнире израильтяне проиграли Молдове 0:5, Балтии 1:5 и Польше 1:2.

В четвертьфинале сборная Израиля проиграла сборной Украинской Европы 1:6.