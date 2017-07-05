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Спорт

Бывший капитан "Маккаби" продолжит карьеру в холонском "Апоэле"

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:11 блог версия для печати фото
Бывший капитан "Маккаби" продолжит карьеру в холонском "Апоэле"

Бывший капитан тель-авивского "Маккаби" подписал двухлетний контракт с холонским "Апоэлем", сообщает твиттер Лиги Winner.

Гай Пнини восемь лет был игроком тель-авивского "Маккаби".

Прошлый сезон он, как и вся команда провалил. Среднестатистические показатели в матчах Евролиги 2.6 + 1.6 подбора + 1.2 передачи за игру.

Гай Пнини ранее играл за "Бней а-Шарон", столичный "Апоэль", сербский "Железник" и кипрский клуб "Керавнос" (Никосия).

Он трехкратный чемпион Израиля и победитель Евролиги 2014 года.

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