Бывший капитан "Маккаби" продолжит карьеру в холонском "Апоэле"

Бывший капитан тель-авивского "Маккаби" подписал двухлетний контракт с холонским "Апоэлем", сообщает твиттер Лиги Winner.

Гай Пнини восемь лет был игроком тель-авивского "Маккаби".

Прошлый сезон он, как и вся команда провалил. Среднестатистические показатели в матчах Евролиги 2.6 + 1.6 подбора + 1.2 передачи за игру.

Гай Пнини ранее играл за "Бней а-Шарон", столичный "Апоэль", сербский "Железник" и кипрский клуб "Керавнос" (Никосия).

Он трехкратный чемпион Израиля и победитель Евролиги 2014 года.