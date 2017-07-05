Ран Бен Шимон расторг контракт с "Ашдодом". Он будет тренировать сборную Кипра

Ран Бен Шимон договорился с руководством "Ащдода" о досрочном расторжении контракта. Он выплатит клубу 75 тысяч евро неустойки, сообщает Sport5.

46-летний израильский специалист возглавит сборную Кипра.

Ран Бен Шимон уже работал на Кипре. В 2012-13 годах он тренировал АЕК (Ларнака).

Ран Бен Шимон играл в обороне клубов "Маккаби" (Петах-Тиква), "Апоэль" (Хайфа) (чемпион Израиля 1999 года), "Апоэль" (Петах-Тиква), "Бней Йегуда". В 1992-2000 годах он провел 32 матча за национальную сборную Израиля.

Ран Бен Шимон тренировал клубы "Маккаби" (Тель-Авив), "Апэль" (Хайфа), "Ирони" (Кирьят-Шмона) (чемпион Израиля 2012 года), "Апоэль" (Тель-Авив), "Маккаби" (Петах-Тиква), "Бейтар" (Иерусалим).