Тель-авивский "Маккаби" подписал защитника сборной Туниса. За это Ролла изгнали из сборной

Тель-авивский "Маккаби" подписал двухлетний контракт с американским защитником Майклом Роллом, выступающим за сборную Туниса, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне баскетболист играл за "Бешикташ".

Майкл Ролл был звездой команды Университета Калифорнии, Лос-Анджелес, но не был выбран на драфте 2010 года.

Профессиональную карьеру начал в турецком клубе "Борнова Беледийе". Затем выступал за "Антверп Джайнтс", "Сарагосу", "Тюрк Телеком", "Буйюкмече", "Басконию".

С 2015 года выступал за сборную Туниса. Бронзовый призер чемпионата Африки 2015 года. Президент Федерации баскетбола Туниса Али Бензатри заявил, что Ролл больше не будет играть за сборную Туниса, так как он выступает в Израиле, сообщает kapitalis.com.