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Спорт

Дуди Села вышел во второй круг Уимблдона. Федерер установил рекорд в матче с украинцем

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
Дуди Села вышел во второй круг Уимблдона. Федерер установил рекорд в матче с украинцем

В матче первого круга Уимблдона Михаил Южный победил француза Николя Маю 6:2, 7:5, 6:4. Миша Зверев (Германия) справился с австралийцем Бернардом Томичем 6:4, 6:3, 6:4.

Немецкий теннисист встретится с Михаилом Кукушкиным (Казахстан), победившим Таро Даниэля (Япония) 4:6, 6:4, 7:6, 6:2.

Литовец Ричардас Беранкис уступил бельгийцу Стиву Дарчису 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 3:6. Латвиец Эрнест Гульбис разгромил доминиканца Виктора Эстреллу 6:1, 6:1, 6:2. Россиянин Андрей Рублев одолел итальянца Стефано Травалью 6:7, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл первый сет 6:3 у словака Мартина Клижана. Во втором сете при счете 2:0 в пользу Новака Мартин отказался от дальнейшей борьбы.

Россиянин Евгений Донской проиграл Александру Звереву (Германия) 4:6, 6:7, 3:6.

Швейцарец Роджер Федерер выиграл первый сет у украинца Александра Долгополова 6:3. Во втором сете при счете 3:0 в пользу бывшей первой ракетки мира украинский теннисист отказался от продолжения матча. Это победа стала рекордной, 85-й, победой Федерера на кортах Уимблдона. 84 победы в этом турнире одержал Джимми Коннорс.

Сильнейший теннисист Израиля вышел во второй круг Уимблдона. Дуди Села сломил сопротивление испанца Марселя Гранольерса 4:6, 6:3, 1:6, 6:2, 6:1. 6 июля израильтянин встретится с американцем Джоном Изнером, одним из самых высоких теннисистов мира (рост 208 см).

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