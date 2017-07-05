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Спорт

Йогев Охайон возвращается из тель-авивского "Маккаби" в столичный "Апоэль"

время публикации: 22:33 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
Йогев Охайон возвращается из тель-авивского "Маккаби" в столичный "Апоэль"

Защитник Йогев Охайон согласовал условия двухлетнего контракта с иерусалимским "Апоэлем", сообщает служба новостей телеканала Sport5.

Баскетболист выступал за "красных" в 2009-11 годах.

Именно из "Апоэля" он перешел в тель-авивский "Маккаби", за который играет с 2011 года (была скандальная попытка перейти в "Локомотив Кубань", но в итоге защитник остался в "Маккаби").

В составе "желтых" Йогев Охайон - двукратный чемпион Израиля, победитель Евролиги 2014 года, шестикратный обладатель Кубка Израиля.

Он также выступал за галилейский "Апоэль" и "Ирони" (Нагария).

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