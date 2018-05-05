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Спорт

Завершился второй этап велогонки "Джиро д`Италия"

время публикации: 18:44 | последнее обновление: 19:01 блог версия для печати фото
Завершился второй этап велогонки "Джиро д`Италия"
Завершился второй этап велогонки "Джиро д`Италия"
Завершился второй этап велогонки "Джиро д`Италия"

Вечером в субботу, 5 мая, завершился второй этап велогонки "Джиро д`Италия". Победителем второго этапа велогонки (Хайфа - Тель-Авив) стал Элия Вивьяни. Итальянский гонщик преодолел 167 км за 3 часа 51 минуту 20 секунд.

На втором месте итальянец Якуб Мареско (Wilier Triestina - Selle Italia), на третьем - ирландец Сэм Беннетт (BORA - hansgrohe).

Напомним, победителем первого, иерусалимского этапа велогонки "Джиро д`Италия", который состоялся в пятницу, 4 мая, стал Том Дюмулен, действующий чемпион.

Раздельную гонку по улицам Иерусалима (дистанция 9.7 км) он преодолел за 12 минут 2 секунды.

Напомним, одна из самых престижных велогонок мира "Джиро д`Италия" проходит в Израиле впервые.

Израильские этапы велогонки будут посвящены памяти итальянского гонщика Джино Бартали, помогавшего спасать евреев во время Второй мировой войны.

Перед стартом гонки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с представителями первой израильской профессиональной велогоночной команды "Израильская академия велоспорта".

Во время старта гонки присутствовала супермодель Бар Рафаэли, избранная патронессой трех первых этапов велогонки.



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