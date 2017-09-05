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Спорт

Англия и Германия приблизились к поездке в Россию: результаты отборочных матчей

время публикации: 19:08 | последнее обновление: 19:08 блог версия для печати фото
Англия и Германия приблизились к поездке в Россию: результаты отборочных матчей

Немцы расправились со сборной Норвегии 6:0. Чехи неожиданно проиграли североирландцам 0:2. Датчане разгромили сборную Армении 4:1, поляки - Казахстана 3:0.

Группа С

Азербайджан - Сан-Марино 5:1

Северная Ирландия - Чехия 2:0

Германия - Норвегия 6:0

Положение команд. Германия 24 очка, Северная Ирландия 19, Азербайджан 10, Чехия 9, Норвегия 7, Сан-Марино 0.

Группа Е

Армения - Дания 1:4

Польша - Казахстан 3:0

Черногория - Румыния 1:0

Положение команд. Польша 19 очков, Черногория, Дания по 16, Румыния 9, Армения 6, Казахстан 2.

Группа F

Англия - Словакия 2:1

Словения - Литва 4:0

Шотландия - Мальта 2:0

Итоговое положение. Англия 20 очков, Словакия 15, Словения, Шотландия по 14, Литва 5, Мальта 0.

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