Англия и Германия приблизились к поездке в Россию: результаты отборочных матчей

Немцы расправились со сборной Норвегии 6:0. Чехи неожиданно проиграли североирландцам 0:2. Датчане разгромили сборную Армении 4:1, поляки - Казахстана 3:0.
Группа С
Азербайджан - Сан-Марино 5:1
Северная Ирландия - Чехия 2:0
Германия - Норвегия 6:0
Положение команд. Германия 24 очка, Северная Ирландия 19, Азербайджан 10, Чехия 9, Норвегия 7, Сан-Марино 0.
Группа Е
Армения - Дания 1:4
Польша - Казахстан 3:0
Черногория - Румыния 1:0
Положение команд. Польша 19 очков, Черногория, Дания по 16, Румыния 9, Армения 6, Казахстан 2.
Группа F
Англия - Словакия 2:1
Словения - Литва 4:0
Шотландия - Мальта 2:0
Итоговое положение. Англия 20 очков, Словакия 15, Словения, Шотландия по 14, Литва 5, Мальта 0.