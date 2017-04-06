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Спорт

Лионель Месси забил два мяча. "Папениана" Суареса. "Барселона" разгромила "Севилью"

время публикации: 10:48 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати фото
Лионель Месси забил два мяча. "Папениана" Суареса. "Барселона" разгромила "Севилью"

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Севилью" 3:0. Два мяча забил Лионель Месси.

"Барселона": тер Штеген, Пике (Динь, 77), Маскерано, Юмтити, Бускетс, Месси, Ракитич (Аленья, 80), Иньеста, Серхи Роберто, Луис Суарес (Пако Алькасер, 65), Неймар

"Севилья": Рико, Мариану, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Лангле, Эскудеро, Насри (Сарабия, 46), Н`Зонзи, Иборра (Йоветич, 76), Витоло, Корреа

Все решилось во второй половине первого тайма, когда в ворота севильцев за восемь минут влетели три мяча.

На 4-й минуте Месси мощно бьет метров с 22. Мяч сотряс перекладину. На 25-й минуте Месси совершил прорыв по флангу, сместился в штрафную и прострелил. Защитник неудачно прервал прострел. Луис Суарес нанес красивый удар через себя 1:0.

На 28-й минуте каталонцы перехватили мяч у своей штрафной и организовали быструю атаку "четыре в три", которую точным ударом завершил Лионель Месси 2:0. На 33-й минуте хозяева подали угловой. Месси оформил "дубль" 3:0.

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