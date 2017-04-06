Чемпионат по муай-тай в Бейруте: палестинец нокаутировал судью

Финальный бой Арабского чемпионата по муай-тай в весовой категории до 75 кг неожиданно привлек большое внимание. Турнир проходил в Бейруте.

В финале ливанец Рокки К (Рокки Киблауи) победил палестинца Салаха Эль-Хау.

Внимание СМИ и болельщиков привлек эпизод в начале поединка. Рокки ринулся забивать противника. Тот отступал и готовился нанести удар. Размахнулся и попал кулаком судье в лицо. Арбитр рухнул. Бойцы продолжили схватку.

Видео необычного происшествия можно посмотреть на видеохостинге YouTube.