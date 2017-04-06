6 апреля 2017 г.
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Спорт

"Арсенал" победил в дерби. Проиграв "Челси", Гвардиола установил два антирекорда

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
"Арсенал" победил в дерби. Проиграв "Челси", Гвардиола установил два антирекорда

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" разгромил "Вест Хэм" 3:0. "Тоттенхэм" вырвал победу над "Суонси" 3:1."Челси" обыграл "Манчестер Сити" 2:1.

Арсенал (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 3:0

Во втором тайме отличились Езил, Уолкотт и Жиру.

Халл Сити - Мидлсборо 4:2

Победа позволила "тиграм" выбраться из зоны вылета.

Суонси - Тоттенхэм (Лондон) 1:3

Победа вывела "шпоры" на второе место (отставание от "Челси" составляет 7 очков).

"Лебеди" вели в счете до 88-й минуты. Затем отличились Деле Алли, Хен Сын Мин и Кристиан Эриксен.

Саутгемптон - Кристал Пэлас (Лондон) 3:1

Челси (Лондон) - Манчестер Сити 2:1

"Аристократы" победили одного из конкурентов в борьбе за золотые медали.

На 10-й минуте Аспилкуэта сделал пас чуть назад. Эден Азар нанес сильный удар. Мяч от руки Кабальеро отскочил в сетку 1:0. На 22-й минуте Азар прорвался по флангу и сделал пас в центр. Фабрегас бьет с линии штрафной. Мяч попал в ногу защитнику и опустился сверху на перекладину.

На 28-й минуте грубую ошибку допустил голкипер хозяев. Вводя мяч в игру, он сделал пас Сильве. Давид вошел в штрафную и сильно пробил. Куртуа мяч парировал. Агуэро добил мяч в сетку 1:1.

На 35-й минуте Азар не реализовал пенальти, но гол забил. Кабальеро парировал мяч после его удара. Азар первым успел к мячу и поразил пустые ворота 2:1.

Впервые команда Хосепа Гвардиолы потерпела шесть поражений в чемпионате в одном сезоне, и впервые проиграла оба матча чемпионата одной команде (домашний и выездной) в одном сезоне.

Ливерпуль - Борнмут 2:2

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