Рейтинг ФИФА: лидируют бразильцы. Сборные Украины, Израиля и России теряют позиции

ФИФА опубликовала рейтинг мировых футбольных сборных по состоянию на 6 апреля 2017 года. После семилетнего перерыва сборная Бразилии вернулась на первое место. На втором месте аргентинцы, на третьем - немцы.

В Тор-10 входят Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.

Украина опустилась на 37-е место.

Сборные Израиля и России опустились в рейтинге - 63-е и 61-е места соответственно.

Рейтинги соперников сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира 2018 года: Испания 10-е место (в прошлом месяце 10), Италия 12 (15), Албания 53 (49), Македония 133 (166), Лихтенштейн 189 (184).