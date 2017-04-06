6 апреля 2017 г.
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Спорт

"Наполи" победил. Ошибка сменщика Буффона. Игуаин вывел "Ювентус" в финал

время публикации: 11:54 | последнее обновление: 11:54 блог версия для печати фото
"Наполи" победил. Ошибка сменщика Буффона. Игуаин вывел "Ювентус" в финал

В ответном матче полуфинала Кубка Италии "Наполи" победил "Ювентус" 3:2. Оба мяча в ворота своей бывшей команды забил Гонсало Игуаин.

В первом матче туринцы победили 3:1.

В финале "Ювентус" сыграет с "Лацио".

Хозяева могли открыть счет на 12-й минуте. Зелински вышел один на один. Нету парировал мяч.

На 25-й минуте Ринкон выскочил один на один, но послал мяч над перекладиной ворот неаполитанцев. На 32-й минуте Игуаин метров с 25 пробил в ближнюю "шестерку" 0:1.

На 53-й минуте Гамшик метров с 18 пробил в нижний угол 1:1.

На 58-й минуте Дибала сбросил мяч на край штрафной. Куадрадо прострелил. Игуаин мощно пробил 1:2.

На 61-й минуте защитник сбросил мяч вратарю. Нету ногой не сумел остановить мяч. Мертенс расстрелял пустые ворота 2:2. На 67-й минуте Кальехон продрался сквозь оборону "Ювентуса" и сделал пас назад. Инсинье сильно пробил в нижний угол 3:2.

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